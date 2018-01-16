Filistin Merkez Konseyi: İsrail'i tanıma konusu askıya alınmalı

Filistin Merkez Konseyinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen ve iki gün süren 28. dönem toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.

Merkez Konseyi, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu'ndan, İsrail'i tanıma konusunu askıya almasını istedi.

Konsey, İsrail, Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ü ilhak planını iptal edinceye ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar askıya alma işleminin sürmesini talep etti.

Konsey, İsrail ile tüm güvenlik koordinasyonunu durdurma kararı aldı.

Bildirgede, 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın geçiş döneminde Filistin yönetiminin kurulmasını öngören maddesinin geçerliliğinin kalmadığı kaydedildi.

Konsey'in bildirgesinde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı kınandı.

Trump'ın Kudüs kararı

Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kaynak: TRT Haber