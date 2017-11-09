  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Filistin lideri Arafat ölümünün 13. yılında anılıyor

Filistin'in eski Devlet Başkanı Yasir Arafat, ölümünün 13. yılında çok sayıda kişi tarafından mezarı başında anıldı.

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Filistin lideri Arafat ölümünün 13. yılında anılıyor

Filistin'in eski Devlet Başkanı Yasir Arafat, ölümünün 13. yılında anılıyor.

Anma etkinlikleri kapsamında, Ramallah'ın farklı noktalarından gelen çok sayıda kişi, Arafat'ın mezarının bulunduğu alana yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Arafat'ın, mevcut Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın posterleriyle, Filistin bayrakları taşıdı.

Anma etkinliğinde konuşan Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Arafat'ı "müstesna bir lider" şeklinde nitelendirerek, onun tüm dünyada özgürlük hareketlerine ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Alul, Arafat'ın benimsediği "başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması hedefi" üzerinde yürümeye devam ettiklerini vurguladı.

Törende konuşan Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Komitesi üyesi Nasır Kudve de Arafat'ın ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu dile getirdi.

Kudve iki gün önce düzenlediği basın toplantısında da ellerinde güçlü delillerin olduğuna işaret ederek "Arafat'ın ölümünden İsrail'i" sorumlu tutmuştu.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında vefat etmişti.

Kaynak: AA  

Etiketler: filistin eski devlet başkanı yasir arafat
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