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Buradasınız : » » Filistin lideri Abbas: ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmiyoruz

Filistin lideri Abbas: ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ortadoğu görüşmelerinde ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmediklerini söyledi.

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Filistin lideri Abbas: ABDnin arabuluculuk rolünü artık kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova’da görüştü.

Ortadoğu’ya ilişkin sorunların çözümünde çok taraflı arabuluculuk görüşmelerine karşı olmadıklarını açıkladı.

"ABD ile iş birliği yapmayı reddediyoruz"

Söz konusu müzakerelerin, İran’a ilişkin anlaşmada olduğu gibi dört veya daha fazladan ülkeden oluşan bir yapıda olabileceğine işaret eden Abbas, “ABD’nin eylemleri nedeniyle gelinen noktada, artık onlarla arabuluculuk statüsünde iş birliği yapmayı reddediyoruz. Uluslararası bir toplantı olması halinde, ABD’nin tek başına değil, farklı arabuluculardan birisi olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Putin: Filistin halkını daima destekliyoruz

Putin ise Filistin halkını daima desteklediklerini vurgulayarak, mevcut durumun herkesin görmek istediği noktadan çok uzakta olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Putin, Abbas ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda konuştuklarını ve Filistin-İsrail krizinin çözümünü ele aldıklarını söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Abbas, Putin, abd
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