Filistin Kurtuluş Örgütü'nden uluslararası topluma 'İsrail' tepkisi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin halkına yönelik ihlallerini sürdüren İsrail karşısında sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in savunmasız sivil halka yönelik düşmanca eylemlerine karşı pratik bir adım atmakta aciz kaldığını kaydeden Ureykat, İsrail'in işlediği suçların hesabını vermemesi ve hakkında uluslararası bir soruşturma açılmamasından dolayı öfke duyduğunu vurguladı.

Ureykat ayrıca, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını kınayarak, bu beyanatla modern dönemdeki son işgalin savunulduğunu ve "gerçeklerin çarpıtıldığını" ifade etti.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Hamas tarafından sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söylemişti.

Kaynak: AA