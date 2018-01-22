Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ABD ile ilişkileri kesme çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Salih Rafet, Mısır ve Ürdün başta olmak üzere, tüm Arap ülkelerine Kudüs kararı dolayısıyla ABD ile ilişkilerini kesme çağrısı yaptı.

Ayrıca bundan sonra ABD'nin İsrail-Filistin görüşmeleri için sunacağı İsrail'in 1967'de işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesini içermeyen hiçbir önerinin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Rafet, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ortadoğu turunu eleştirerek, "Pence'in kardeş Ürdün ve Mısır halkı tarafından karşılanması üzücü. Özellikle de Pence'in ziyaret öncesi 'ABD'nin Kudüs kararının ardından Kudüs'ün İsrail-Filistin müzakereleri gündeminden çıkarıldığı' yönündeki açıklamalarından sonra buralarda karşılanması üzücü." dedi.

Rafet'in ilişkileri kesme yönündeki açıklamalarını ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ortadoğu turu ile eş zamanlı yapması dikkati çekti.

Ortadoğu turuna Mısır'dan başlayan Pence, Ürdün'ün ardından İsrail'e geçmişti.

Trump'ın Kudüs kararı

Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kaynak: AA