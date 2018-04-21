Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ureykat, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail aleyhinde üç ayrı dosya sunduklarını söyledi.

Ureykat, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilerin uluslararası aktörler tarafından korunmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İsrail aleyhinde resmi başvuruda bulunduklarını belirten Ureykat, "UCM başsavcısının İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında Gazze'deki insanlarımız ve evlatlarımıza karşı işlenen suçlarla birlikte keskin nişancılar için inceleme başlatmasının zamanı gelmiştir." dedi.

ABD'yi İsrail'e cesaret vermekle suçladı

Ureykat, ABD'nin BM'deki Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i Filistin halkına karşı suç işlemesi konusunda İsrail'e cesaret vermekle suçladı.

Kaynak: AA