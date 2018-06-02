Filistin Kurtuluş Örgütü: ABD'nin Filistin tasarısına vetosu, İsrail'e yeşil ışık yakmaktır

ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını veto etmesi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından, "Filistinlilere yönelik daha fazla suç işlemesi için İsrail'e yeşil ışık yakmak" olarak değerlendirildi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, ABD'nin veto hakkını kullanmasının beklenen bir durum olduğunu söyledi.

ABD'nin vetosunun, Filistinlilere yönelik daha fazla suç işlemesi için İsrail'e yeşil ışık yakmak anlamına geldiğini de anlatan Ebu Yusuf, Filistin halkına destek veren tutumundan dolayı Kuveyt'e teşekkür etti.

Neler yaşandı?

ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısını veto etti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek verdi, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kaldı.

Ayrıca ABD, Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sundu. Tasarı, gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmedi. Tasarıya ABD sadece kendisi destek verdi, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıktı, 11 ülke ise çekimser kaldı.

Kaynak: AA