Filistin konusunda doğrudan iletişime devam kararı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyetin Mısırlı yetkililerle görüşmelerinde, Filistin konusunda doğrudan iletişimin devamı konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti Mısır ziyaretini tamamladı. Tarafların "verimli" görüşmeler gerçekleştirdiği ve Filistin konusunda doğrudan iletişimin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Genel İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi'nin başkanlık ettiği Mısır heyeti ile yapılan toplantıda önemli siyasi konuların masaya yatırıldığı aktarılan açıklamada, "İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'deki durum ve Filistin uzlaşısı meselesi ele alındı. Hamas heyeti, ülkelerin içişlerine karışmadan ilişkileri yürütme politikalarına vurgu yaparken, Mısır ile Gazze arasındaki sınır güvenliği konularına da değinildi." ifadeleri kullanıldı.

İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet Katar'dan sonra geçen pazar günü Mısır'a geçmiş ve yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Mısır'da demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından Hamas ile Kahire yönetimi arasındaki ilişkiler gerilmişti. Taraflar arasında son dönemde yakınlaşma çabaları görülüyor.