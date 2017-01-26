Filistin, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerini engellemek için harekete geçti

İsrail, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki yasadışı konut inşasını durdurmuyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, haksız yerleşim planının durdurulması için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu.

Abbas, "İsrail hükumetinin yeni konut inşasını onaylamasının tehlikeli yansımaları olacak." ifadesini kullandı.

Netanyahu önceki gün Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı

Mahmud Abbas, Paris konferansında alınan kararların uygulanması konusunu görüşmek için 7 Şubat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile bir araya geleceğini söyledi.

'Eğer bu gerçekleşirse barış süreci için bir felaket olacak'

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunu da eleştirdi.

Abbas, "Teyakkuzdayız. Tüm dünyaya bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Eğer bu gerçekleşirse barış süreci için bir felaket olacak." diye konuştu. TRT Haber