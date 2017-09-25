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Filistin İsrail'e karşı UCM'ye başvuracak

Filistin'in, İsrail'in yürüttüğü ırkçılık, etnik temizlik ve Yahudi yerleşim birimlerinden dolayı yargılanması için UCM'ye başvurma kararı aldığı bildirildi.

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Filistin İsraile karşı UCMye başvuracak

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesinin, İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü ırkçılık, etnik temizlik ve Yahudi yerleşim birimlerinden dolayı yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurma kararı aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ta toplanan yürütme komitesi İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü ırkçılık, etnik temizlik ve Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili uygulamalarını savaş suçu olarak nitelendirerek, söz konusu uygulamalarla ilgili dosyaları UCM'ye iletecek.

İsrail'in, uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyeti bilmemezlikten gelmesine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Uluslararası toplum ve özellikle Birleşmiş Milletler (BM), İsrail söz konusu olduğunda uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarında çifte standart politikasına devam edemez." ifadelerine yer verildi.

UCM, 2015 yılında İsrail tarafının muhtemel savaş suçlarıyla ilgili ön soruşturma açılması kararını vermiş, esas araştırmanın başlatılabilmesi için toplanan delil üzerinde inceleme yapıldığını açıklamıştı.

Etiketler: filistin, israil, yahudiler, Mescidi Aksa
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