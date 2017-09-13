Filistin, işgalci İsrail'e karşı ayakta! 1 milyon imza toplandı

İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için 1 milyon Filistinli öğrenci tarafından imzalanan mektup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a teslim edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için 1 milyon Filistinli öğrenci tarafından imzalanan mektubu teslim aldı.

Abbas, söz konusu mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teslim edecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, “Bu mektup halkımızın özgürlük ve bağımsızlığına kavuşma arzusu yönündeki ısrarının göstergesidir. Aynı zamanda bu mektup Filistinli öğrencilerin vatanlarının bağımsızlığına ve halklarına parlak bir gelecek inşa etme çabasının önemini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Filistin Eğitim Bakanlığı ağustos ayının sonlarına doğru Filistin’in özgürlüğü ve bağımsızlığı için imza kampanyası başlatmıştı.

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da pazar günü yaptığı açıklamada, Filistin tarafının Eylül’ün 20’sinde toplanacak 72. Dönem BM Genel Kurulu’nda onaylanmak üzere 16 tasarı hazırladığını belirterek, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın genel kuruldaki konuşmasının ana gündeminin Filistin-İsrail barışının tesisi ve yıl boyunca yaşanan gelişmelerle ilgili olacağını söylemişti.

Geçen ay işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ile yaptığı görüşmede, barış yolunun iki devletli çözümden geçtiğini vurgulayarak, "BM ve şahsım adına, iki devletli çözüm önerisinin hayata geçirilmesi ve işgalin sona erdirilmesi için uygun şartları oluşturma adına tüm gücümüzle çalışacağız. Filistin devletinin İsrail devletinin yanında kurulması ve karşılıklı birbirini tanıma, güven ve barış içinde birlikte yaşama imkanı, barışın tesisinin tek garantisidir." açıklamasında bulunmuştu.

Guterres ayrıca, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin iki devletli çözüme engel olduğunu bildirmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.