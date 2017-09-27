  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Filistin INTERPOL'e üye oldu

İsrail’in engelleme çabalarına rağmen, Çin’in başkenti Pekin’de yapılan toplantıda Filistin INTERPOL'e üye oldu.

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Filistin INTERPOLe üye oldu

İsrail’in tüm engelleme çabalarına rağmen, Filistin’in Uluslararası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) üye olma çabalarının olumlu sonuçlandığı ve Filistin’in örgüte üye olduğu bildirildi.

INTERPOL’ün sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Filistin Devleti örgüte üye oldu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Filistin Polisi Sözcüsü Luey Erzikat tarafından yapılan açıklamada, Filistin Devleti’nin INTERPOL’e üyeliğinin onaylandığı belirtilerek, Çin’in başkenti Pekin’de yapılan toplantıdaki oylamada 74 devletin Filistin’in üyeliğine destek verdiği kaydedildi.

Filistin, 26-29 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de toplanan, merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan, INTERPOL Genel Kurulu'na üye olmayı hedefliyordu.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin INTERPOL'e üye ülkeler nezdindeki diplomatik faaliyetlerini son günlerde yoğunlaştırarak, Filistin Devleti'nin üyelik talebinin onaylanmasını engellemeye çalıştığını yazmıştı.

Filistin'in INTERPOL'e üyeliğinin onaylanması durumunda, Filistin Yönetiminin, Filistinli suçluların yanı sıra özellikle İsrailli birçok asker ve siyasinin yakalanmasını talep edebileceği belirtiliyordu.

Filistin Yönetimi, 2015 Temmuz'unda Başbakan Rami el-Hamdallah'ın imzasıyla INTERPOL'e üyelik için resmi başvuruda bulunmuştu.

Filistin'in 2012'de BM'de Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasıyla beraber, uluslararası birçok kuruluşa üye olma imkanı yakaladı.

Etiketler: filistin, interpol, israil, çin, Pekin
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