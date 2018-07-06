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Filistin için İsveç'ten yola çıkan aktiviste İsrail giriş izni vermedi

İsrail'in zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl İsveç Göteborg'tan yola çıkan Benjamin Ladraa'nın Filistin'e girişine İsrail tarafından izin verilmedi.

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Filistin için İsveçten yola çıkan aktiviste İsrail giriş izni vermedi

Ürdün sınırından bugün İsrail'e ulaşan ancak Filistin'e girişine İsrail polisi tarafından izin verilmeyen Benjamin Ladraa, 6 saat gözaltında tutuldu.

Ürdün'ün başkenti Amman'a dönen Ladraa, sınırda İsrail polisi tarafından durdurulduğunu belirtti.

İsrail'in İsveçli barışçıl bir aktivistten korktuğunu dile getiren Ladraa, "İsrail, Filistin'e girişime izin vermedi. 6 saat gözaltında tutuldum. Sınırdan içeri girişime izin vermemelerini iki nedenle açıkladılar. Birincisi; Filistin'de Nabih Saleh'le isyan çıkaracağımı iddia ettiler. İkincisi de benim yalan söylediğimi öne sürdüler'' dedi.

Filistinliler özgürlüklerine kavuşana kadar mücadeleye devam edeceğinin altını çizen Ladraa, ''11 ay önce Göteborg'dan yaya olarak yola çıktım. Filistin sınırına kadar birçok ülkeyi geçerek yaklaşık 5 bin kilometre yürüdüm. Filistin özgür kalana kadar mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Şu anda Ürdün'ün başkenti Amman'dayım. Bir kaç gün içinde uçakla tekrar İsveç'e döneceğim. Daha sonra da yol haritamı belirleyeceğim" dedi.

Benjamin Ladraa, İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl 15 Ağustos'ta İsveç'ten Filistin'e yürümeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filisitin, benjamin ladraa
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