Filistin Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu tür baskınların Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme politikası çerçevesinde ele alındığı belirtilerek, İsrail'in bu politikasını, Mescid-i Aksa ve statüsüne zarar veren siyasi kararlarına taraftar kazanmak için uyguladığı ifade edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil harekete geçme çağrısı

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın yerine iddia ettikleri tapınağı inşa planları yaptığı belirtilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bu planların durdurulması için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi eşliğindeki yaklaşık binlerce fanatik Yahudi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA