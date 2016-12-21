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Filistin Dışişleri Bakanından AB'ye 'Filistin'i tanıma' çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin'i tanımayan AB ülkelerini ivedilikle tanıma kararı almaya davet etti.

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Filistin Dışişleri Bakanından ABye Filistini tanıma çağrısı

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Arap ve Avrupa ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı öncesinde bir konuşma yapan Maliki, Filistin ile AB ülkeleri arasında tam ortaklık anlaşmasının sağlanması için resmi görüşmelerin başlamasının hızlandırılması konusunda üye ülkeleri gayret göstermeye davet etti.

İsrail'in insani kanunları ve uluslararası toplumun iradesini ihlal etmesinin sessiz kalınamayacak noktaya geldiğini ifade eden Maliki, Fransa'nın barış konferansı düzenlemesine yönelik girişiminin, uluslararası alanda memnuniyetle karşılandığı bir zamanda İsrail'in bunu reddederek yine olumsuz bir tavır sergilediğini dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu, Filistin devletini sadece "prensipte" tanımakla yetiniyor. 

Etiketler: filistin, dışişleri bakanı, AB
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