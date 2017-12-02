Filistin devlet Başkanlığından ABD'ye büyükelçilik uyarısı

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınması ABD Başkanı Donald Trump tarafından 6 ay askıya alınmıştı. Kararın ertelenme sürecinin gelecek hafta sona ermesi ise büyükelçiliğin taşınma tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, yaptığı açıklamada, ABD'nin "Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması ve Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıması" yönünde bir karar almasının son derece tehlikeli olacağını vurguladı.

Radine, bu yönde muhtemel bir adımın bölgeyi "istikrarsızlık çemberinin" içine doğru iteceğini belirtti.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Nasır el-Kudve de "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararı almasını uzak bir ihtimal olarak gördüğünü söyledi.

“Büyükelçiliğin taşınması, ABD’nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması anlamına gelir.”

"Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ile Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması" arasında bir fark olmadığına dikkati çeken Kudve, ABD'deki mevcut yasal sistemin söz konusu kararı engellediğini ancak böyle bir durum gerçekleşirse Filistin'in çok kararlı ve net bir tepkisinin olacağını kaydetti.

1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin ise Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. 1995'ten bu yana ABD başkanları, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da görevi selefi Barack Obama'dan devraldıktan kısa bir süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da geçen çarşamba günü bu yönde bir adım için "erken" yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA