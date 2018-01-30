Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah Kudüs'ü görüştü

Ürdün'ün başkenti Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi ve Kudüs'le ilgili gelişmelere ilişkin devam eden koordinasyon ve istişareleri ele aldı.

Kral Abdullah, ülkesinin Filistin meselesi ile Filistinli kardeşlerinin; başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına tabi bağımsız bir devletin kurulmasındaki meşru haklarını müdafaa etmek için uluslararası mahfillerde yürüttüğü çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Uluslararası topluma Kudüs çağrısı

Bölgedeki barış ve istikrarın anahtarı Kudüs'teki Filistinli, Arap, Müslüman ve Hristiyanların haklarının korunması konusunda uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Abbas'tan Ürdün'e teşekkür

Filistin ve Kudüs meselesine yönelik tehditlerle mücadele kapsamında uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Ürdün Kralı'na bilgi veren Abbas ise Kudüs meselesi, Filistinli kardeşlerinin meşru haklarını elde etmesi, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerlerin korunması konusunda Ürdün'ün sergilediği tutumu takdir ettiğini söyledi.

6 milyon Filistinli mültecinin kayıtlı olduğu UNRWA

Bünyesinde yaklaşık 6 milyon Filistinli mültecinin kayıtlı olduğu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) bölgedeki rolünün öneminden bahsedildi ve uluslararası toplumun UNRWA'ya destek olması gerektiği konuşuldu.

Kaynak: AA