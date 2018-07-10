  • 10 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.699
    EURO 5.522
  • BIST 98252.96
    ALTIN 189.814
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e uyarı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e uyarı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin halkına karşı düşmanca kararlar almasının vahim sonuçları olacağını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistin Devlet Başkanı Abbastan İsraile uyarı

Filistin Haber Ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'i, Ramallah'ta kabul etti.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesi, Yahudileştirme faaliyetleri ve Filistin topraklarının gasp edilmesine işaret edenn Abbas, İsrail'in aldığı düşmanca kararların vahim sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Abbas, Filistinlilerin haklarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Abbas ayrıca, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirme ve Mısır'ın arabuluculuğunda varılan ulusal uzlaşı anlaşması doğrultusunda hükümetin Gazze'de görevi devralması konusunda ciddi olduklarını söyledi.

Filistin-Rusya ilişkilerine değinen Vershinin ise ülkesinin, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması konusundaki ilkesel tutumunu yineledi.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail Meclisi'nde 2 Temmuz'da yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, Abbas
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER