Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan İsrail'e uyarı

Filistin Haber Ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin'i, Ramallah'ta kabul etti.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesi, Yahudileştirme faaliyetleri ve Filistin topraklarının gasp edilmesine işaret edenn Abbas, İsrail'in aldığı düşmanca kararların vahim sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Abbas, Filistinlilerin haklarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Abbas ayrıca, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğü sona erdirme ve Mısır'ın arabuluculuğunda varılan ulusal uzlaşı anlaşması doğrultusunda hükümetin Gazze'de görevi devralması konusunda ciddi olduklarını söyledi.

Filistin-Rusya ilişkilerine değinen Vershinin ise ülkesinin, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması konusundaki ilkesel tutumunu yineledi.

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail Meclisi'nde 2 Temmuz'da yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.

Kaynak: AA