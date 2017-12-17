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Filistin Devlet Başkanı Abbas Katar'da

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ABD'nin Kudüs kararının yansımalarını ve Kudüs'ün karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri görüştü.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas Katarda

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, çalışma ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Katar'da Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, başkent Doha'da görüşen ikili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının yansımaları, Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler ve Kudüs'ün karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri ele aldı.

Abbas'ın, Al Sani ile görüşmesinin ardından Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi ile bir araya geldiği, aynı konuları görüştüğü belirtildi.

AA

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı Abbas, Abbas, katar
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