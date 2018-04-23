  • 23 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.083
    EURO 5.017
  • BIST 110932.48
    ALTIN 175.236
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle buluştu

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle buluştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş Filistinlilerle Ramallah'ta bir araya geldi. Aralarında direnişin sembol ismi Cuneydi de vardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle buluştu

İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş Filistinlilerden oluşan heyeti Ramallah'ta kabul eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, görüşme sırasında Filistinli esirler meselesinin önemine değindi.

Abbas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

"Filistin yönetimi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin inşasına katılmaları amacıyla İsrail hapishanelerindeki esirlerin serbest bırakılması için uluslararası kurumlar ve uluslararası toplumla beraber mümkün olan her türlü çabayı sarf ediyor." 

Filistin Devlet Başkanı, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler konusunun Filistin yönetiminin öncelikli meseleleri arasında olduğunu da sözlerine ekledi. 

Buluşmada Cuneydi de yer aldı

Abbas tarafından kabul edilen heyette, 7 Aralık'ta gözleri bağlanarak 20'den fazla İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Fevzi el-Cuneydi de yer aldı.

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasıyla uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki geldi.

Filistin makamlarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın 350'si çocuk 6 bin 500'ün üstünde Filistinli alıkonuluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Abbas, israil, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER