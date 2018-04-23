Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerle buluştu

İsrail hapishanelerinde alıkonulmuş Filistinlilerden oluşan heyeti Ramallah'ta kabul eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, görüşme sırasında Filistinli esirler meselesinin önemine değindi.

Abbas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılması için yapılan çalışmalardan bahsetti.

"Filistin yönetimi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin inşasına katılmaları amacıyla İsrail hapishanelerindeki esirlerin serbest bırakılması için uluslararası kurumlar ve uluslararası toplumla beraber mümkün olan her türlü çabayı sarf ediyor."

Filistin Devlet Başkanı, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler konusunun Filistin yönetiminin öncelikli meseleleri arasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Buluşmada Cuneydi de yer aldı

Abbas tarafından kabul edilen heyette, 7 Aralık'ta gözleri bağlanarak 20'den fazla İsrail askeri tarafından gözaltına alınan Fevzi el-Cuneydi de yer aldı.

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasıyla uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki geldi.

Filistin makamlarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın 350'si çocuk 6 bin 500'ün üstünde Filistinli alıkonuluyor.

Kaynak: AA