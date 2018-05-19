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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistin'de barış için 'uluslararası mekanizma' kurulmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası meşruiyet ilkeleri temelinde Filistin'de barışın sağlanması için çalışacak uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yaptı.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinde barış için uluslararası mekanizma kurulmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki başkanlık konutunda Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela'yı kabul etti. 

Mahmud Abbas, uluslararası toplumun, savunmasız Filistin halkına bir an önce uluslararası koruma sağlaması gerektiğini vurguladı.

Abbas, Panama ile güçlü ilişkiler kurulması için iki ülke arasındaki iletişim ve görüşmelerin sürmesinin mühim olduğuna dikkati çekti.

Panama Devlet Başkanı Varela da ülkesinin, iki devletli çözüme dayalı siyasi süreçte aktif ve yapıcı bir rol oynamak konusundaki kararlılığını dile getirerek, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için arabulucu olarak üzerine düşen görevi yerine getireceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
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