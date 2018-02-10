Filistin Devlet Başbakanı Abbas: Filistinliler iki devletli çözüm müzakerelerine bağlı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ortadoğu turu kapsamında Ürdün'den askeri helikopterle Ramallah'a gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Filistinlilerin bugüne kadar barış müzakerelerini reddetmediğini ve bundan sonra da reddetmeyeceğini söyledi.

Abbas, "Filistinliler olarak, İsrail ile kapsamlı bir barışı getirecek iki devletli çözümün sağlanması için uluslararası ara buluculuk gözetiminde müzakerelere bağlıyız. Bunu elde etmenin de en iyi yolu uluslararası bir konferansla oluşturulacak çok uluslu bir mekanizmadır." dedi.

Ortadoğu'da barışın sağlanması konusunda uluslararası bir aktör olarak Hindistan'ın rolüne inandıklarını kaydeden Abbas, "Bizler, Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olacak şekilde, 1967 sınırları içinde, uluslararası meşru kararlara bağlı, iki devletli çözümü öngören, bağımsızlık ve özgürlük yolundaki hedeflerimizi gerçekleştirecek siyasi sürece ve müzakerelere bağlıyız." diye konuştu.

"Hindistan kısa zamanda bağımsız bir Filistin görmeyi umut ediyor"

Öte yandan Hindistan Başbakanı Modi de ülkesinin Filistin'in refahına olan bağlılığını belirtti.

Modi, "Hindistan kısa zamanda bağımsız bir Filistin görmeyi umut ediyor." ifadesini kullandı.

Filistin ile Hindistan arasında altyapı, teknoloji ve basın gibi çeşitli alanlarda işbirliğini içeren anlaşmalar imzalandığı aktarıldı.

Modi'nin Filistin ziyareti Hindistan'dan başbakan düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret olması sebebiyle bölge basınında "tarihi" olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA