Filistin Başbakanı'nın konvoyuna saldıran baş failler öldürüldü

Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast girişiminde bulunan iki kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.
- Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama
- Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna saldırıya kınama
- Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna saldırının baş faili belli oldu
Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde güvenlik güçleri, saldırının baş failini tespit etmiş, Enes Abdulmalik Abdulkadir Ebu Husa isimli failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
Kaynak: AA, TRT Haber