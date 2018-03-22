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Filistin Başbakanı'nın konvoyuna saldıran baş failler öldürüldü

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast girişiminde bulunan iki kişi, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Filistin Başbakanının konvoyuna saldıran baş failler öldürüldü

Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast girişiminde bulunan iki kişinin düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde güvenlik güçleri, saldırının baş failini tespit etmiş, Enes Abdulmalik Abdulkadir Ebu Husa isimli failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: saldırı, hamas, filistin
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