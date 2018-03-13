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Buradasınız : » » Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama

Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunda patlama

Gazze Şeridi'nde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldiği bildirildi.

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Filistin Başbakanı Hamdallahın konvoyunda patlama

Yerel kaynaklara göre, Gazze'de Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyunun geçişi sırasında önce patlama, ardından silah sesi duyuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kısa bir ziyaret için bu sabah Gazze Şeridi'ne gelen Hamdallah'a, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec eşlik ediyor.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamdallah, Gazze Şeridi ziyareti sırasında meydana gelen patlamadan yara almadan kurtuldu.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı kaynakları ise patlama sesinin konvoydaki bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu oluştuğunu öne sürdü.

Filistin yönetimi, söz konusu patlamanın sorumluluğunun Hamas'a ait olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA

Etiketler: patlama, Gazze Şeridi, Filistin Başbakanı Hamdallah
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