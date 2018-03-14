Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna saldırıya kınama

Arap Birliği'nin Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt imzasıyla yayımladığı açıklamada, 13 Mart'ta Gazze Şeridi'nde Rami Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyı düzenleyenlerin, Filistinliler arasında kargaşa çıkarmaya ve ayrılık tohumları ekmeye çalıştığı ifade edildi.

Uzlaşı sürecinin başarıya ulaşmasının, Filistin'in tutumunun gücünü ve sağlamlığını artıracağına vurgu yapılan açıklamada, bu yöndeki çalışmaların devam etmesinin önemine işaret edildi.

Mısır'daki El Ezher Kurumu'ndan yapılan açıklamada da, "Filistin halkının çıkarlarının korunması ve işgalcilerin planlarına karşı koyulabilmesi için saldırının, Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi yönünde yürütülen çabaları engellememesi" istendi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı da, Hamdallah'a saldırıyı kınayarak, birlik, beraberlik çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA