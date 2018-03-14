  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna saldırıya kınama

Arap Birliği ve El Ezher, Gazze'de Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyı kınadı.

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Filistin Başbakanı Hamdallahın konvoyuna saldırıya kınama

Arap Birliği'nin Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt imzasıyla yayımladığı açıklamada, 13 Mart'ta Gazze Şeridi'nde Rami Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyı düzenleyenlerin, Filistinliler arasında kargaşa çıkarmaya ve ayrılık tohumları ekmeye çalıştığı ifade edildi.

Uzlaşı sürecinin başarıya ulaşmasının, Filistin'in tutumunun gücünü ve sağlamlığını artıracağına vurgu yapılan açıklamada, bu yöndeki çalışmaların devam etmesinin önemine işaret edildi.

Mısır'daki El Ezher Kurumu'ndan yapılan açıklamada da, "Filistin halkının çıkarlarının korunması ve işgalcilerin planlarına karşı koyulabilmesi için saldırının, Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi yönünde yürütülen çabaları engellememesi" istendi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı da, Hamdallah'a saldırıyı kınayarak, birlik, beraberlik çağrısı yapmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, Rami Hamdallah, Konvoy, filistin
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