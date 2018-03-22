  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna saldırının baş faili belli oldu

Gazze'de Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldırının baş failinin kimliğini açıkladı.

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Filistin Başbakanı Hamdallahın konvoyuna saldırının baş faili belli oldu

Bakanlık konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Geçen hafta Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde güvenlik güçleri, saldırının baş failini tespit etti. Enes Abdulmalik Abdulkadir Ebu Husa isimli failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen Ebu Husa'nın başına 5 bin dolarlık para ödülü konuldu. Bakanlık, Husa'ya yardım ve yataklık yapanlara ise yasal işlem başlatacak. 

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada da, Ebu Husa'nın arandığını duyurmuş ve fotoğraflarını yayımlamış ancak neyle suçlandığını belirtmemişti. Sosyal paylaşım sitelerinde ise Ebu Husa'nın saldırıdan sorumlu tutulduğu için arandığı bilgisi yer almıştı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Öte yandan Hamas'ın yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için Gazze'de sıkı güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.

Saldırıdaki sır perdesinin aralanması konusunda büyük aşama katedildiği vurgulanan açıklamada, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın soruşturmayı birinci elden takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Hamas'ın güvenlik ve teknik alandaki tüm imkanlarını emniyet güçleri için seferber ettiği vurgulandı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta Ramallah'ta düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Hamas ise, Abbas'ın açıklamalarını kınamış ve doğrudan Hamas'ın hedef alınmasının, adli sürecin ve soruşturmaların seyrini çarpıtma amacı taşıdığını savunmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, Konvoy, Hamdallah, filistin, fail, başbakan
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