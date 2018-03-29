  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna saldırıda yeni gelişme

Gazze'de Hamas'ın yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna saldırıda yeni şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

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Filistin Başbakanı Hamdallahın konvoyuna saldırıda yeni gelişme

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldırıda yeni şüpheliler yakalandı. Açıklamayı, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, basın toplantısında yaptı.

Bezm, saldırının ilk anındandan itibaren Gazze ile Batı Şeria emniyet güçlerinin ortak bir komite kurması çağrısı yaptıklarını ve Başbakan Hamdallah'a saldırıyla ilgili pek çok rapor gönderdiklerini ancak cevap alamadıkların belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın, yürütülen soruşturma ve varılan sonuçlarla ilgili yetkili makamlarla bilgi paylaşımına hazır olduğunu vurgulayan Bezm, saldırının Gazze'de güvenlik zafiyetine yol açmasına ve kimsenin güvensizlik ortamı oluşturmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Şüphelilerin ifadeleri

Basın toplantısında, şüphelilerin verdikleri ifadelerin video kayıtları da paylaşıldı.

Buna göre, şüphelilerden Muhammed el-Havaciri ifadesinde, saldırının baş faili Enes Ebu Husa'nın, saldırıdan iki ay önce kendisine büyük miktarda TNT patlayıcı verdiğini söyledi.

Havaciri, Ebu Husa'nın saldırıdan yaklaşık 10 gün önce evine döndüğünü ve TNT'den bir bomba yaptığını, bunu küçük plastik bir kabın içine yerleştirdiğini ve içine de C4 patlayıcı ve detonator eklediğini anlattı.

Yasir Ebu Husa isimli bir diğer şüpheli ise, Enes Ebu Husa'nın saldırıdan iki gün önce kazma kürek gibi kazı aletlerini alarak Beyt Hanun'da operasyonu gerçekleştireceği bölgeye gittiğini, kendisinden de Erez Sınır Kapısı'na giderek Hamdallah'ın konvoyunun varışını haber vermesini istediğini ifade etti. Yasir, konvoyun varışını Enes'e haber verdiğini ve bölgeden ayrılmadan önce de patlama sesi duyduğunu aktardı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye ziyareti sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Gazze'de 22 Mart'ta düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, saldırının baş şüphelisi Enes Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-Eşheb'in öldürüldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: şüpheli, saldırı, koncoy, gazze, Filistin Başbakanı Hamdallah
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