Filistin Başbakanı Hamdallah: Türkiye insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e destek" mitinginde konuştu.

Hamdallah'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Türkiye, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir"

- Türkiye, tarihte olduğu gibi yine aynı rolü, büyük bir azimle yürütmektedir ve bütün dünyanın sesi, insanlığın vicdanı olmaya devam etmektedir. İşte bunu burada bizler Filistin davasına bağlılığıyla görmekteyiz ve Kudüs meselesine olan ilgisiyle bir daha müşahede etmekteyiz.

"ABD Başkanı Trump büyük bir yanlışın içerisindedir"

- ABD Başkanı Donald Trump aslında büyük bir yanlışın içerisindedir. Büyükelçiğini Kudüs'e taşımak istediğinde büyük bir hata yapmıştır. Orada gerçek anlamda Kudüs'ün bir Filistin şehri olduğu ve Filistin başkenti olduğunu unutmaktadır ve bir emrivakiyi dayatmaya çalışmışlardır.

Tüm dünyaya Kudüs'e sahip çıkma çağrısı

- Buradan bütün dünyaya ve İslam dünyasına Kudüs'e sahip çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Bizler ABD'nin meşru olmayan bu adımına karşı tek vücut mücadele etmeliyiz, bunu sürdürmeliyiz. Kudüs'ün kendi kimliğini koruyarak yolumuza devam etmeliyiz.

Kaynak: AA