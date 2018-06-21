Filistin Başbakanı Hamdallah: Gazze'de görevi devralmamızın önü açılsın

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde Filistinli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşme sırasında yaptığı açıklamada Hamdallah, Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de Batı Şeria'daki hükümetin görevi devralmasının önünün açılması çağrısında bulundu.

Hamdallah ayrıca, Filistin'deki bölünmüşlüğün sona ermesi ve ulusal birliğin sağlanması için çaba sarf etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Filistin topraklarında Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Fetih ile Hamas heyetleri, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümetinin geçen yılın sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü devralması gerekiyordu ancak yaşanan bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle bu tam olarak hayata geçirilemedi.

Kaynak: AA