Filistin Arap dünyasına çağrıda bulunacak

Filistin Dışişleri Bakanlığının, Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanacak Arap ülkeleri dışişleri bakanlarına, ABD’nin “Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararına” ilişkin açık tavır alması çağrısında bulunacağı belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Filistin Dışişleri Bakanlığının Kahire’deki Arap ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Arap ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararına” karşı açık tavır almaları için karar tasarısı sunacağını belirtti.

Aynı karar tasarısının, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) İstanbul’da düzenlenecek zirvesinde de sunulacağını aktaran Maliki, Arap ve İslam ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ABD’nin kararına karşı koyduğu tavrı ile uyumlu bir tavır ortaya koyması gerektiğini vurguladı.

Arap ülkelerinin BMGK bünyesinde derhal hareket geçerek ABD’nin kararının geçersiz olduğunu belirtmeleri gerektiğine vurgu yapan Maliki, Filistin’de istenmeyen kişi ilan edilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de ABD Başkanı Trump’ın söz konusu Kudüs kararını almasında etkili olduğuna dikkati çekti.

Maliki ayrıca, hiçbir Filistinli yetkilinin ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmeyeceğinin altını çizdi.

Maliki, Kahire'deki Filistin Büyükelçiliği binasında düzenlediği basın toplantısında ise barış görüşmelerinden çekilme niyeti taşımadıklarını belirterek Washington'a alternatif yeni bir gözlemci, uluslararası merci arayacaklarını söyledi.

Maliki, Trump'ın kararı konusunda bir Arap zirvesi gerçekleştirilmesini umduğunu dile getirdi.

Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Cibril er-Rucub, daha önce bir televizyon programında ABD Başkan Yardımcısı Pence'nin iki hafta sonra Filistin'e yapacağı ziyaret öncesi istenmeyen adam ilan edildiğini duyurmuştu.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

Kaynak: AA