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Filistin, ABD'nin yardımlarını askıya almasını kınadı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bergusi, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü askıya almasını kınadı.

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Filistin, ABDnin yardımlarını askıya almasını kınadı

Bergusi, "Bu kararın, Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedefleyen İsrail baskılarıyla benzeşen, tehlikeli siyasi bir bağlamı var." dedi.

Söz konusu kararın, silah zoruyla evlerinden ve yurtlarından çıkarılan milyonlarca Filistinli mülteciyi tehdit ettiğine dikkati çeken Bergusi, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM), yardımların azaltılmasının ardından BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunda (UNRWA) oluşacak eksikliği telafi etmesi için birtakım mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: filistin, yardım
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