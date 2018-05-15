ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile başlayan gerginlik devam ediyor. Filistin, ABD’deki temsilcisini geri çekti.
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