Filipinler'deki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor

Bir haftadır sakin olan Filipinler'in kuzeyindeki Albay bölgesinde bulunan Mayon Yanardağı'nda art arda patlamalar yaşanması üzerine yetkililer alarm seviyesini yükseltti.

Bölgede bulunan yaklaşık 70 bin kişi tahliye ediliyor. Tüm uçuşlar iptal olurken okullar da tatil edildi.

Mayon Yanardağı, 13 Ocak'tan bu yana lav püskürtüyor.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden geçen hafta 21 bin kişi tahliye edilmişti.

Mayon Yanardağı'nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti.

Kaynak: TRT Haber