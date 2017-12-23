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Buradasınız : » » Filipinler'deki Tembin Tayfunu'nda ölü sayısı 200'e ulaştı

Filipinler'deki Tembin Tayfunu'nda ölü sayısı 200'e ulaştı

Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayının 200'e ulaştığı bildirildi.

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Şinhua ajansının haberine göre, afet yönetimi yetkilileri, tayfunda Mindanao Adası'ndan 153, Zamboanga'dan 47 olmak üzere toplam 200 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis yetkilileri, kayıp 72 kişinin ise arandığını kaydetti.

Tayfunun Vietnam'a doğru ilerlediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, can kayıplarıyla ilgili çok üzgün olduğunu ifade ederek, BM'nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ülkede geçen hafta etkili olan Urduja fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirmiş, altyapı ve tarımda 20 milyon dolara yakın zarara neden olmuştu.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

AA

Etiketler: tayfun, Filipinler
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