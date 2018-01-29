Filipinler'deki Mayon Yanardağı yeniden harekete geçti

Mayon Yanardağı, Filipinler'in en aktif yanardağlarından.

13 Ocak'ta yeniden faaliyete geçen yanardağ, o tarihten bu yana belli aralıklarla lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.

Patlamalar sebebiyle oluşan kül ve dumanın yaklaşık 3 bin metreye kadar yükselmesiyle, ülkede alarm seviyesi ikiden dörde yükseltildi. Yanardağa yakın bölgelerdeki halka maske takma tavsiyesinde bulunuldu.

On binlerce kişinin tahliye edildiği son patlama ile birlikte bölgeden toplamda yüz binden fazla insan tahliye edildi.

Mayon yanardağında son olarak 2013 yılı mayıs ayında patlama meydana gelmişti. Bu patlamada 4 Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987'deki patlamasında ise 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Mayon yanardağında son 500 yılda 50'den fazla büyük patlama meydana geldi.

Kaynak: TRT Haber