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Filipinler'deki Mayon yanardağı faaliyete geçti

Filipinler'in en aktif yanardağlarından biri olan Mayon yanardağı şiddetli bir şekilde patladı.

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Filipinlerdeki Mayon yanardağı faaliyete geçti

Filipinler'in en aktif yanardağlarından Mayon patladı.

Uyuyan dev uyandı

Yanardağda meydana gelen patlama sonucu çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı.
Mayon Yanardağı için uyarı seviyesi ikinci kategoriden dördüncü seviyeye yükseltildi.

Yöre halkına maske takın uyarısı yapıldı.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden geçen hafta 21 bin kişi tahliye edilmişti.

Mayon Yanardağı'nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987'deki patlamasında ise 100 kişi ölmüştü.

AA
 

Etiketler: Mayon yanardağı, Flipinler
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