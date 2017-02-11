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Buradasınız : » » Filipinler'deki depremde 6 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'deki depremde 6 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı.

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Filipinlerdeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı.

Afet Müdahale Birimi yetkilisi Gilbert Gonzales yaptığı açıklamada, merkez üssü Mindanao adasının Surigao del Norte kenti yakınları olan depremde en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 126 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gonzales, depremin ardından 100'e yakın artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti.

Çok sayıda evin hasar gördüğü Surigao del Norte'de halk, geceyi sokakta geçirdi.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'in Luzon adasında 1990 yılında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin kişi yaşamını yitirmişti. AA 

Etiketler: Filipinler, deprem, Gilbert Gonzales
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