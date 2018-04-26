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Filipinler'deki Boracay Adası, çevre kirliliğine karşı geçici olarak turizme kapatıldı

Filipinler'in en ünlü turizm merkezi Boracay Adası, çevre kirliliğine önlem olarak 6 aylığına turizme kapatıldı. Hükümet, adada üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

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Filipinlerdeki Boracay Adası, çevre kirliliğine karşı geçici olarak turizme kapatıldı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, adanın 26 Nisan'dan itibaren 6 aylığına turizme kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Filipinler Hükümeti, bugün itibarıyla girişlerin yasaklandığı Boracay Adası'nda güvenlik güçlerini devreye soktu.

Bölgede sahil güvenlik botları devriye gezmeye başladı.Silahlı polisler adanın giriş noktalarına yerleştirildi.

Bölgesel polis şefi Cesar Binag protestocularla mücadele ettiklerini, iş yerlerini kapatmadıklarını, sadece hükümetin kararlarını uyguladıklarını söyledi. Binag ayrıca turistlerin adaya giden feribota binmesinin yasaklandığını bildirdi.

Geçici kapatma kararı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, adanın 26 Nisan'dan itibaren 6 aylığına turizme kapatılmasını kararlaştırmıştı. Duterte, "Boracay, ulusumuzun cenneti olarak biliniyor ve bu geçici kapatma, gelecek kuşakların da bu güzelliği yaşayacağından emin olmak anlamına geliyor" demişti.

Yılda 2 milyon kişi ziyaret ediyor

Ülkenin orta kesimlerindeki Panay Adası'nın kuzeybatı ucunda kıyı oku gibi uzanan yaklaşık 10 bin dönümlük ada, en fazla 30 bin kişiyi misafir edebilecek kapasiteye sahip. Buna rağmen, bütün yıla yayılan turizm sezonu boyunca günde ortalama 70 bin kişiyi misafir ediyor. Yılda 2 milyon turist ağırlayan ada, ülke ekonomisine 1 milyar dolar civarında gelir sağlıyor.

Kaynak: AFP

Etiketler: yasak, Filipinler, çevre kirliliği, boracay adası
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