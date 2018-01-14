Filipinler'de ve Papua Yeni Gine'de yanardağ alarmı

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, ülkenin kuzeyindeki Albay bölgesinde bulunan, ülkenin en aktif yanardağlarından Mayon'un, 24 saat içinde üç kez kül ve buhar püskürttüğünü duyurdu.

Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriye yükseltirken, volkan çevresinde yaşayan 900 ailenin tahliye edildiği belirtildi.

Yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu.

BBC'nin haberine göre de Papua Yeni Gine'de volkanik Kadovar Adası bir haftadır kül ve duman püskürtüyor.

Kızılhaç, Kadovar'daki volkanik hareketliliğin patlamayla sonuçlanması ihtimaline karşı çevredeki adalardan bin 500 civarında kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Kadovar, dünyanın jeolojik açıdan en hareketli ve tehlikeli bölgesi olan, tektonik plakaların karşılaştığı Ateş Çemberi üzerinde. Adada son volkan faaliyeti 40 yıl önce görülmüştü.

Hemen yakınında, en fazla yanardağı olan Endonezya’da ise, yıllar sonra yeniden faaliyete geçen Agung Yanardağı endişeye yol açıyor.

Kaynak: AA