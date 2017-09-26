Filipinler'de ulaşım grevi binlerce kişiyi yolda bıraktı

Filipinler'de küçük yolcu otobüsü şoförlerinin greve gitmesi nedeniyle işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan binlerce kişi yolda kaldı.

Medyada yer alan haberlere göre, büyük kentlerde çalışan otobüs şoförleri, hükümetin eski banliyö araçlarını aşamalı olarak trafikten kaldırma planını protesto etmek için dün 2 günlük greve başladı.

Grev organizatörleri, Bucan'da toplu taşıma araçlarının yüzde 90'ının trafiğe çıkmadığını, Quezon City'de sabah en işlek saatlerde 4 bin yolcunun yollarda kaldığını açıkladı.

Grevden etkilenen San Jose del Monte ve Malolos kentlerinde ise eğitime ara verildi.

Yaya kalan bazı yolcular, ordu tarafından tahsis edilen araçlarla işlerine ulaşırken hükümetin tahsis ettiği otobüsler yolcuları taşımaya yetmedi.

Yetkililer, greve katılan şoförlere hükümetin toplu taşıma araçlarının modernizasyonu kapsamında yeni ruhsat verilmeyeceği uyarısında bulundu.