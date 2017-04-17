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Filipinler'de sel felaketi: 10 ölü

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi.

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Filipinlerde sel felaketi: 10 ölü

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cebu kentinde cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sellerde toplam 73 evin zarar gördüğü, yerel yönetimin afetzedelere yiyecek dağıttığı kaydedildi.

Ülkede ağustos ayında muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Filipinler'i 2013 yılında vuran Haiyan Tayfunu, 8 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. 

Etiketler: Filipinler, Filipinler sel, şiddetli yağışlar, Muson yağmurları
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