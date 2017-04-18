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Filipinler'de otobüs kazası: 24 ölü

Filipinler'de 45 kişiyi taşıyan otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu 24 kişinin öldüğü bildirildi.

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Filipinlerde otobüs kazası: 24 ölü

Filipinler'de 45 kişiyi taşıyan otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu 24 kişinin öldüğü bildirildi.

Afet müdahale yetkilisi Mark Raymond Cano'nun, Associated Press'e yaptığı açıklamaya göre, ülkede en ölümcül trafik kazalarının yaşandığı kuzeydeki Nueva Ecija eyaletinin Carranglan kasabası yakınlarında, 45 yolculu otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Cano, arama kurtarma ekiplerinin kalan 21 yolcuyu olay yerinden yaralı olarak çıkardığını ve çoğu ağır olan yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Etiketler: Filipinler, otobüs kazası
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