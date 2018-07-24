Filipinler'de Moro Müslümanlarının kazanımları artacak

Filipinler'de, parlamentodan onay alan ve Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylanması beklenen Bangsamoro Organik Yasası (BOL) ile bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artması bekleniyor.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Hukuk Bürosu yetkilileri, Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçerek Duterte'nin imzasına gönderilen BOL tasarısıyla, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti çevresindeki adalara kapsamlı özerklik tanınacağını belirtti.

"Bangsamoro Organik Yasası" ne getirecek?

Devlet Başkanı Duterte'nin imzasına sunulan BOL kanun tasarısında, Bangsamoro hükümetinin kurulması ve bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı şeriat mahkemelerinin açılmasının yer aldığı kaydedildi.

Tasarının diğer temel hükümleri kapsamında, idari yetkiler ulusal hükümette kalmayarak Bangsamoro hükümetine devredilecek, Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek, enerji çıkarılabilecek alanların idaresi ise Bangsamoro'da olacak.

Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) askerleri kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Lanao del Norte eyaletindeki 6 belediye ve Kotabato eyaletindeki 39 kasaba yapılabilecek bir referandumla tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.

Kanun taslağının yasalaşmasının ardından 90 günden az ve 150 günden fazla olmamak şartıyla bölge halkına yönelik, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BOB) lehi veya aleyhinde olduğunu göstereceği bir halkoylaması yapılacak.

Kaynak: AA