Filipinler'de korsan saldırısı

Batı Mindanao Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Filemon Tan Jr, beş korsanın hedef aldığı balıkçı teknesinde bulunan 15 balıkçıdan sekizinin öldüğünü açıkladı.

Tan, korsanlardan kaçmak için suya atlayan yedi balıkçıdan ikisinin kurtarıldığını, diğerlerini bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri terör faaliyetleri yürüten Ebu Seyyaf, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla şiddete başvuruyor.

Güvenlik güçleri, örgütün ağustos ayında esir aldığı 18 yaşındaki Filipinli çocuğu infaz etmesinin ardından Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla Mindanao'da yoğun operasyonlar sürdürüyor. AA