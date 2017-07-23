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Filipinler'de kamusal alanlarda sigara yasağı

Filipinler'de kamusal alanlarda sigara içmeyi yasaklayan düzenleme yürürlüğe girdi.

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Filipinlerde kamusal alanlarda sigara yasağı

Filipinler'de kamusal alanlarda sigara içmeyi yasaklayan düzenleme yürürlüğe girdi.

Devlet Başkanı Roderigo Duterte'nin mayıs ayında imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ülke genelinde kamusal alanlarda iç veya dış mekan ayrımı yapmaksızın sigara içmeyi tamamen yasaklıyor.

Kararnameyle ayrıca tütün veya tütün ürünlerinin okul ve kamuya açık oyun alanları çevresinde satılması kanunen yasaklanıyor. Yasaklar arasında tütün ürünlerinin yaşı küçük çocuklara satılmaması da yer alıyor.

Yerel medya organları yasağın ilk gününde ülkenin en kalabalık şehri Quezon'un caddelerinde sigara içene rastlanmadığını duyurdu.

Duterte, 2013-2016 arasında belediye başkanlığı yaptığı Davao şehrinde benzeri sigara yasağı uygulamıştı. Kendisi de eski bir sigara tiryakisi olan ve "Buerger hastalığı" adı verilen, el ve ayaklarda sigara kullanımına bağlı atar damar tıkanıklığı yaşayan Duterte, devlet başkanı olduğunda ülke genelinde sigara yasağı ilan etme sözü vermişti.

Etiketler: Filipinler, Duterte, Sigara yasağı
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