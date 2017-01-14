  • 14 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Filipinler'de kaçırılan kaptan serbest bırakıldı

Filipinler'de kaçırılan kaptan serbest bırakıldı

Terör örgütü Ebu Seyyaf tarafından Filipinler'de kaçırılan Güney Koreli gemi kaptanı ve bir mürettebatın serbest bırakıldığı açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Filipinlerde kaçırılan kaptan serbest bırakıldı

Filipinli yetkililerin açıklamasına göre, Ebu Seyyaf'ın üç ay önce kaçırdığı Güney Koreli yük gemisi kaptanı Park Çul-hong ve Glenn Alindajao isimli mürettebatın güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Moro İslami Kurtuluş Cephesi üyeleri tarafından alınan Park ve Glenn'in Filipinler’in güneyindeki Sulu bölgesindeki yetkililere teslim edildiği kaydedildi

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf rehin alma eylemleriyle biliniyor.

Etiketler: Fillipinler, terör örgütü, Ebu Seyyaf, güney koreli kaptan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER