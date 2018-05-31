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Filipinler'de kaçak araçlar buldozerle ezildi

Filipinler’de kaçak araçlar, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin talimatıyla buldozerle paramparça edildi.

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Filipinler’in başkenti Manila’da ele geçirilen yaklaşık 663 bin dolar değerindeki kaçak araçlar tek tek ezildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin talimatıyla kaçak motosiklet ve araçların buldozerle ezilmesi kameralar önünde gerçekleştirildi.

Manila Liman bölgesindeki Gümrük Bürosu'nun imha ettiği, farklı tarihlerde ülkeye girişi yapılan 122 kaçak araç hurdaya döndü. 

Araçların imha edildiği sırada Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de bir konuşma yaptı.

Geçtiğimiz Şubat ayında da onlarca kaçak otomobil, yine Duterte’nin talimatıyla buldozerle ezilmişti.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Rodrigo Duterte, kaçak araç, Filipinler
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