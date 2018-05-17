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Filipinler'de İsrail ve ABD protestosu

Filipinler'deki Müslümanlar, ABD'nin Kudüs kararını ve İsrail'in Gazze'deki terörünü protesto etti.

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Filipinlerde İsrail ve ABD protestosu

ABD Büyükelçiliği'nin önünde toplanan yüzlerce kişi, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak Gazze'deki katliamın durmasını istedi.

Gösterilerde, ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit oldu.

Yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 Filistinli yaralandı. 

Dünyanın dört bir yanında İsrail ve ABD karşıtı protestolar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber, AFP

Etiketler: protesto, israil, Filipinler, abd
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