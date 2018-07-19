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Filipinler'de "Henry" fırtınası: 71 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de fırtına nedeniyle 71 binin üzerinde kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

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Filipinlerde &quot;Henry&quot; fırtınası: 71 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de "Henry" adı verilen tropikal fırtına etkili oluyor. Filipinler Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, 71 bin 310 kişi risk nedeniyle güvenli yerlere yerleştirildi.

Fırtınanın şiddetini artıracak olması nedeniyle risk bölgesindeki evlerde yaşayan 19 binden fazla aile 59 güvenli noktaya taşındı.

Fırtına nedeniyle şimdiye kadar 152 ev hasar gördü. 

Filipinler'de geçen yıl etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Kaynak: AA

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