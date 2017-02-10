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Filipinler'de Ebu Seyyaf'la mücadele sürüyor

Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf elebaşlarından Sappari öldürüldü.

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Filipinlerde Ebu Seyyafla mücadele sürüyor

Batı Mindanao Komutanlığı sözcüsü Jo-Ann Petinglay, güvenlik güçlerinin Tawi-Tawi kentinde düzenlediği operasyonda Ninok Sappari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Petinglay, Sappari'nin Barangay Pahut bölgesinde bir tatil beldesinde görüldüğü ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda bir terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü, kaçan Sappari'nin de kıstırıldığı köyde etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Petinglay, 32 cinayetten aran Sappari'nin, suikast ve adam kaçırma eylemleri düzenleyen Ebu Seyyaf'ın "Lucky 9" grubunun lideri olduğunu söyledi.

Operasyonların tüm örgüt militanları ele geçirilinceye kadar süreceğini kaydeden Petinglay, "Militanlar yakalana ya da kanuna teslim olana kadar durmayacağız." dedi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, rehin alma ve şiddet eylemleriyle biliniyor.

Etiketler: Filipinler, Ebu Seyyaf
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